«Пеликанс» просмотрят форварда Гаррисона Брукса
Гаррисон Брукс присоединится к «Новому Орлеану».
Команда оценит 26-летнего форварда (206 см).
Брукс отыграл 5 лет на студенческом уровне, провел год в лиге развития, после чего отправился в Европу. Последние 2 сезона баскетболиста прошли в литовских «Вулвз».
Брукс набирал 7,4 очка и 4,4 подбора за 21,2 минуты в среднем в прошедшем розыгрыше Еврокубка.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
