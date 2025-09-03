«Пеликанс» просмотрят форварда Гаррисона Брукса

Гаррисон Брукс присоединится к «Новому Орлеану».

Команда оценит 26-летнего форварда (206 см).

Брукс отыграл 5 лет на студенческом уровне, провел год в лиге развития, после чего отправился в Европу. Последние 2 сезона баскетболиста прошли в литовских «Вулвз».

Брукс набирал 7,4 очка и 4,4 подбора за 21,2 минуты в среднем в прошедшем розыгрыше Еврокубка.