  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Владимир Гомельский о скандале на расовой почве: «Дуракам и хамам не удастся испортить игры Евробаскета!»
1

Владимир Гомельский о скандале на расовой почве: «Дуракам и хамам не удастся испортить игры Евробаскета!»

Владимир Гомельский прокомментировал оскорбление Денниса Шредера.

«Неприятный инцидент произошел на Евробаскете в финском Тампере во время матча Германия-Литва. В перерыве, когда команды отправились в раздевалки, в адрес капитана команды Германии Денниса Шредера (он чернокожий) трое болельщиков стали изображать звуки обезьян. Деннис очень расстроился и почувствовал себя глубоко оскорбленным, о чем и сказал на послематчевой пресс-конференции. Организаторы соревнований сумели идентифицировать этих хамов. Наказание - недопуск на оставшиеся дни турнира – уже объявлено. Дуракам и хамам не удастся испортить игры Евробаскета!» – заключил комментатор.

После инцидента Шредер пожалел, что встреча произошла не за пределами арены.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Владимира Гомельского
logoВладимир Гомельский
происшествия
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Германии
logoДеннис Шредер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евробаскет-2025. Германия разгромила Финляндию, Турция обыграла Сербию и другие матчи
122вчера, 20:00
20 самых дорогих игроков Евробаскета
12вчера, 14:15
12 команд обеспечили себе место в плей-офф Евробаскета перед последними матчами групповой стадии
вчера, 06:44
Главные новости
28+13+8 Шенгюна помогли сборной Турции обыграть Сербию
5вчера, 21:15
Определилась часть участников 1/8 финала Евробаскета
4вчера, 20:47
Чарльз Баркли: «Шэй – это не убийца вроде Кобе или Майкла»
4вчера, 20:41
«Клипперс» назвали недостоверной информацию о «фиктивной сделке» с участием Кавая Ленарда
3вчера, 20:06
Евробаскет-2025. Германия разгромила Финляндию, Турция обыграла Сербию и другие матчи
122вчера, 20:00
Рон Харпер о дебатах о величайшем игроке: «Джордану плевать на это дерьмо»
3вчера, 19:27
Кристапс Порзингис: «Дуэль Йокича и Шенгюна решит гонку MVP Евробаскета»
вчера, 18:28
Руководители Евролиги и ФИБА провели встречу и обсудили будущее европейского баскетбола
вчера, 18:08
Сильвен Франсиско о шквале расизма после матча со Словенией: «Я получил минимум три тысячи сообщений»
10вчера, 17:44
Д’Анджело Расселл: «Кобе сказал мне: «Мне все равно, буду ли я попадать 3 из 20 или 5 из 15»
9вчера, 17:34
Ко всем новостям
Последние новости
Марк Кьюбан: «Балмер не мог быть настолько тупым»
1вчера, 20:59
«Перт» отказался от подписания Патрика Беверли
вчера, 20:53
НБА официально начала расследование в отношении «Клипперс» и Кавая Ленарда
4вчера, 20:34
«Пеликанс» подписали Гаррисона Брукса и Джейлена Макдэниэлса
вчера, 18:45
Бывший игрок «Клипперс» и «Автодора» Торнвелл арестован по обвинению в домашнем насилии
вчера, 16:29
«Фенербахче» подписал контракт с Армандо Бейкотом
вчера, 15:12
Алекс Сарр вернется к началу сезона НБА
1вчера, 13:20
«Филадельфия» сменила название арены на Xfinity Mobile
вчера, 11:40Фото
Торнике Шенгелия: «Лидерство заключается в служении»
вчера, 11:25
Член Зала славы имени Нейсмита тренер Джордж Равелинг умер в возрасте 88 лет
3вчера, 07:35