Владимир Гомельский о скандале на расовой почве: «Дуракам и хамам не удастся испортить игры Евробаскета!»

Владимир Гомельский прокомментировал оскорбление Денниса Шредера.

«Неприятный инцидент произошел на Евробаскете в финском Тампере во время матча Германия-Литва. В перерыве, когда команды отправились в раздевалки, в адрес капитана команды Германии Денниса Шредера (он чернокожий) трое болельщиков стали изображать звуки обезьян. Деннис очень расстроился и почувствовал себя глубоко оскорбленным, о чем и сказал на послематчевой пресс-конференции. Организаторы соревнований сумели идентифицировать этих хамов. Наказание - недопуск на оставшиеся дни турнира – уже объявлено. Дуракам и хамам не удастся испортить игры Евробаскета!» – заключил комментатор.

После инцидента Шредер пожалел , что встреча произошла не за пределами арены.