Зак Крам: «Ховарда недооценивают из-за того, как сложилась его карьера»

Журналист ESPN сравнил карьеру Дуайта Ховарда и Роберта Пэриша.

Ховард не был включен в топ-75 по итогам опроса среди журналистов, игроков и тренеров.

«Игра Ховарда имела недостатки. Как и другие доминирующие центры, такие как Уилт Чемберлен и Шакил О’Нил, он ужасно бросал штрафные (56,7% за карьеру). У него было в два раза больше потерь, чем передач. Он был неэффективным в позиционной атаке, несмотря на то, что часто требовал мяч под щитом: у нас нет хороших данных по пиковым сезонам, но начиная с сезона-2013/14 Ховард занимает 62-е место из 65 игроков, имеющих не менее 1000 атак в посте, по количеству очков за владение, согласно GeniusIQ.

Однако историческая недооцененность Ховарда, кажется, больше отражает то, как сложилась его карьера.

Сравните Ховарда с Робертом Пэришем, эталоном долголетия. У этих двух центровых, членов Зала славы, схожая статистика по основным показателям и общее количество принесенных побед за карьеру (WAR), согласно Basketball-Reference. Но они пришли к этим конечным результатам разными путями: Ховард быстро достиг пика и так же быстро снизил уровень игры, в то время как Пэриш выбрал медленный и методичный подход.

Первые 8 сезонов

Ховард: 78.6 WAR

Пэриш: 54.3 WAR

Остаток карьеры

Ховард: 27 WAR

Пэриш: 55.4 WAR

Разница на пике означала, что Ховард восемь раз включался в символические сборные НБА, а Пэриш – всего дважды (во вторую и третью). Однако Пэриш продолжал давать результат в течение всего своего четвертого десятка и выиграл три титула с «Селтикс» 1980-х (плюс четвертый в качестве запасного игрока «Чикаго» в сезоне-1996/97), поэтому он попал в сборную 75-летия НБА, а Ховард – нет.

Ховард – один из 19 игроков в истории НБА, которые пять раз подряд включались в первую сборную всех звезд. Единственные другие центровые в этом списке – Шак и Джордж Майкан. Единственные другие игроки XXI века – Леброн Джеймс, Кобе Брайант, Тим Данкан, Яннис Адетокумбо, О’Нил, Лука Дончич и Кевин Дюрэнт – все они, за исключением молодого Дончича, признаются игроками из топ-25 в истории НБА .

Критики утверждают, что Ховард так доминировал при голосовании в символические сборные из-за меньшей конкуренции в ту эпоху. В этой идее есть определенная правда: хотя ситуация с центровыми во времена доминирования Ховарда была не так плачевна, как полдесятилетия спустя (центровыми символических сборных в сезоне-2015/16 становились Деандре Джордан, Демаркус Казинс и Андре Драммонд), центрами второй и третьей команд вслед за Ховардом были Амаре Стаудемайр (трижды), Яо Мин (дважды), Шак из «Финикса», Эндрю Богут, Эл Хорфорд, Эндрю Байнэм и Тайсон Чендлер. В этом списке есть хорошие игроки, но мало членов Зала славы.

Но награды Ховарда были не просто отражением дефицита сильных центровых. В голосовании за MVP в те пять сезонов он финишировал вторым, четвертым, четвертым, пятым и седьмым. Он был полноценным игроком топ-5 на протяжении всего своего пика, независимо от амплуа», – написал Крам.

На этой неделе Дуайт Ховард будет введен в Зал славы баскетбола.