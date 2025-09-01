«Это была абсолютная, черт возьми, чушь». Главный тренер сборной Исландии раскритиковал судейство

  • Спортс
10

Крэйг Педерсен недоволен работой арбитров в матче со сборной Польши.

«Я на самом деле расстроен не поражением, а тем, как закончилась игра. Я считаю, что это была абсолютная, черт возьми, чушь. Они получали все эти фолы из ничего, не было никакой последовательности. 

Нам свистят симуляцию, но потом сами поляки валятся, а фол свистят нам. Считаю, что с меня хватит, это выходит за все рамки. Судьи не объективны.

Вот, например, фол Триггви [Хлинасона] за неправильный заслон. Может, это и было нарушение, но они делают то же самое, а фолы свистят нам. Это уже слишком и невероятно разочаровывает, но я очень горжусь парнями.

Я также очень горд тем, что мы играем в этом турнире, не вручив паспорт какому-нибудь хорошему американцу. Вы думаете, 28 очков, которые он [Джордан Лойд] набрал, или сколько там, не имеют значения в такой игре?

Конечно, имеют. Мы делаем все правильно, и я был очень горд тем, как мы сыграли в этом матче. Мы в третий раз подряд показали, что нам есть что делать на этом турнире», – заключил Педерсен.

За 3 минуты до конца игры Исландия вела в счете (73:70). За оставшееся время сборная Польши набрала 14 очков, 9 из которых – с линии штрафных.

Исландия проиграла встречу (75:84) и занимает последнее место в группе D с результатом 0-3.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
