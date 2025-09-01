Польша пропустила рывок Исландии (18:6) в четвертой четверти, но смогла довести матч до победы и гарантировала себе место в плей-офф

Поляки обыграли исландцев – 84:75.

В конце третьей и начале четвертой четверти полякам удался рывок 17:4, создавший преимущество в 16 очков, 52:36. Публика на домашней «Сподек Арене» могла подумать, что игра практически закончена, однако у Исландии были другие планы.

Благодаря доминированию Триггви Хлинасона в «краске» исландцы перехватили инициативу (рывок 18:6) и вышли вперед 71:70 за 3.31 до конца матча.

Доминик Олейничак реализовал «крюк» за 2:11 до финальной сирены, позволив Польше вздохнуть с облегчением и снова взять игру под контроль, вырвавшись вперед 75:73.

За оставшееся время Джордан Лойд исполнил 8 штрафных, реализовав 7 из них, и принес Польше победу.

Лойд стал самым результативным игроком встречи с 26 очками. Капитан сборной Польши Матеуш Понитка добавил 18 очков, 8 подборов и 8 передач.

Польша официально обеспечила себе путевку в 1/8 финала в Риге, имея результат 3-0. 2 сентября поляки сыграют с Францией.

Несмотря на дабл-дабл Триггви Хлинасона (21 очко и 10 подборов), Исландия не смогла одержать свою первую победу в истории Евробаскета . Впереди ее ждут встречи с Францией и Словенией.