«Надеюсь, никто не воспримет это как неуважение». Кендрик Перкинс считает, что Рэджон Рондо заслуживает Зала славы так же, как Реджи Миллер и Чонси Биллапс

Кендрик Перкинс считает, что Рэджон Рондо заслужил место в Зале славы.

«Взгляните на его резюме – четырехкратный участник Матча всех звезд, дважды лучший в лиге по передачам, лучший в лиге по перехватам, двукратный чемпион НБА.

Я лишь хочу сказать, и надеюсь, никто не воспримет это как неуважение, Реджи Миллер пять раз за карьеру попадал на Матч всех звезд, ни разу не был в первой символической сборной НБА . Реджи Миллер трижды попадал в третью сборную НБА, пять раз участвовал в Матче всех звезд. Я понимаю, франчайз-игрок, мистер Пэйсер.

Я не говорю, что Реджи Миллеру не место в Зале славы. Я лишь хочу сказать, что это тема для обсуждения. Рэджон Рондо должен быть в Зале славы. Чонси достоин Зала славы. Но разве резюме Чонси лучше, чем у Рэджона Рондо?» – заявил чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона ».