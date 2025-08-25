Элайджа Брайант об игре за «Хапоэль»: «В моем контракте четко не прописано проживание в Израиле»

Элайджа Брайант прокомментировал свое новое соглашение.

Американский защитник заключил 3-летний контракт с «Хапоэлем Тель-Авив». Сообщалось, что в соглашении прописана возможность проживать за пределами страны в случае продолжения военных действий.

«В моем контракте ничего четко не прописано по поводу моего пребывания в Израиле. Мы оцениваем эту возможность постепенно. Стараюсь организовать прибытие моей семьи, а пока живу так.

Присоединение к клубу связано с воодушевлением, заботами и давлением, пока разбираюсь с текущими вопросами.

Мое прошлое выступление за «Маккаби» – это серьезная тема для фанатов, но я никогда не стремился кого-то ненавидеть. Уже увидел поддержку от болельщиков. Сохраняю отличные взаимоотношения с людьми из «Маккаби» и «Анадолу Эфеса».

Раньше «Хапоэль» был на совсем другом уровне и не мог соревноваться с «Маккаби», но теперь ситуация полностью перевернулась», – заключил Брайант.