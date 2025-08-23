Димитрис Яннакопулос: «Пао» продлит контракт с Диносом Митоглу на пять лет»

«Панатинаикос» планирует продлить контракт с Диносом Митоглу на пять лет.

Владелец «Пао» Димитрис Яннакопулос сообщил, что планирует подписать контракт с форвардом новый пятилетний контракт.

«Новый контракт с Диносом будет рассчитан на пять лет. Динос – моя любовь и любовь моего сына. Даже если бы я не хотел продлевать с ним соглашение, Павлос заставил бы меня», – сказал Яннакопулос.

Действующий контракт Митоглу истекает после сезона-2025/26. По данным Sport24, игрок получает около 750 000 евро в год.