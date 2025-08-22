Акилле Полонара вернется в «Динамо Сассари» после лечения от миелоидного лейкоза
«Динамо Сассари» обговорил соглашение с Акилле Полонарой.
33-летний форвард (203 см) провел 2 сезона в «Виртусе» и завершил сотрудничество с чемпионом Италии на фоне заболевания. Это не первый случай рака у игрока, который уже проходил химиотерапию в 2023 году.
«Динамо Сассари» согласовал с баскетболистом возвращение в команду после выздоровления. Полонара выступал за клуб с 2017 по 2019 год и выиграл с ним Кубок Европы ФИБА.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3560 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Динамо Сассари»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости