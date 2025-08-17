Тони Кукоч: «В НБА многие команды приезжают на чужую площадку и спокойно побеждают. В Евролиге это невероятно сложно»
Кукоч считает, что атмосфера европейских матчей влияет на результат.
«В НБА многие команды приезжают на чужую площадку и спокойно побеждают. Как будто так и надо. А вот в Евролиге я не помню, чтобы мы выигрывали много выездных матчей. Это невероятно сложно. Ты можешь чувствовать, что твоя команда сильнее, но фанаты становятся «шестым игроком», который делает разницу», – сказал трехкратный чемпион НБА.
До начала карьеры в американской лиге Кукоч успел стать трехкратным победителем Евролиги с «Югопластикой» (1989, 1990, 1991) и двукратным MVP финала (1990, 1991).
