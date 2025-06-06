Крис Пол: «Я хочу играть, потому что обожаю баскетбол. Но в то же время я хочу быть отцом»

40-ветеран поделился мыслями о продолжении карьеры.

«Моему сыну исполнилось 16 лет, дочери – 12. За последние годы я сменил несколько команд: «Сан-Антонио », «Финикс», «Голден Стэйт», «Оклахома». И эти 6 сезонов я был вдалеке от своих детей.

Моя дочь теперь тоже играет в баскетбол. Перед тем как улететь сюда, я провел с ней в зале 20 минут. Мы 20 минут отрабатывали дриблинг. Это просто бесценно. Такие моменты уже не вернешь.

Я хочу играть, потому что обожаю баскетбол. Но в то же время я хочу быть отцом», – заключил Пол.

Защитник провел предыдущий сезон в составе «Сперс», выйдя в стартовой пятерке во всех 82 играх регулярки и набирая в среднем 8,8 очка и 7,4 передачи за 28 минут на паркете. В межсезонье Пол станет неограниченно свободным агентом.