Крис Пол: «Я хочу играть, потому что обожаю баскетбол. Но в то же время я хочу быть отцом»
40-ветеран поделился мыслями о продолжении карьеры.
«Моему сыну исполнилось 16 лет, дочери – 12. За последние годы я сменил несколько команд: «Сан-Антонио», «Финикс», «Голден Стэйт», «Оклахома». И эти 6 сезонов я был вдалеке от своих детей.
Моя дочь теперь тоже играет в баскетбол. Перед тем как улететь сюда, я провел с ней в зале 20 минут. Мы 20 минут отрабатывали дриблинг. Это просто бесценно. Такие моменты уже не вернешь.
Я хочу играть, потому что обожаю баскетбол. Но в то же время я хочу быть отцом», – заключил Пол.
Защитник провел предыдущий сезон в составе «Сперс», выйдя в стартовой пятерке во всех 82 играх регулярки и набирая в среднем 8,8 очка и 7,4 передачи за 28 минут на паркете. В межсезонье Пол станет неограниченно свободным агентом.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал NBA on ESPN
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