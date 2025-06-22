«Неделя должна быть веселой». Купер Флэгг прибыл в Нью-Йорк на драфт НБА
Купер Флэгг прилетел в Нью-Йорк.
«Я взволнован. Неделя должна быть веселой. Будет много интересного. Я счастлив находиться здесь, так что будет весело.
Я в восторге, для меня это много значит. Приедут многие мои родные и друзья. Они приедут из Мэна. Мы будем праздновать. Надеюсь, что мое имя назовут. Это крутой и особенный опыт», – сказал будущий новичок НБА.
Первый раунд драфта НБА состоится 25 июня.
Так кто все же будет чемпионом НБА?1368 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
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