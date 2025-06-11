Ливио Жан-Шарль и Антониус Кливленд – авторы лучших моментов заключительных серий Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила финальную подборку лучших моментов.
Верхние места в Топ-10 финала и серии за 3-е место сезона-2024/25 заняли блок-шот Ливио Жан-Шарля (ЦСКА) и бросок на овертайм Антониуса Кливленда («Локо»).
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Единой лиги ВТБ
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