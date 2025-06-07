Адам Сильвер о разговорах о низких рейтингах НБА: «Мы самокритичны, это часть культуры лиги»

Адам Сильвер прокомментировал разговоры о низких рейтингах НБА.

«С одной стороны, мне нравится тот факт, что о нас говорят. Я не думаю, что это обязательно плохо. Но мне кажется немного странным, как много в этой лиге разговоров о рейтингах.

Я поклонник всех видов спорта и слежу за многими СМИ, и мне кажется, что болтовни об НБА гораздо больше. Джо Дюмарс сказал, что это просто особенность НБА. Это часть культуры НБА. Мы самокритичны, это часть культуры лиги – смотреть на то, что плохо, а не на то, что хорошо. Честно говоря, я думаю, что это просачивается в наше освещение лиги», – сказал комиссионер НБА .