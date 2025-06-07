Адам Сильвер: «Возможно, мы сможем вернуть логотипы с трофеями на паркет»

До комиссионера НБА дошла волна недовольства из соцсетей.

После 1-й игры финала в соцсетях начались обсуждения того, что площадка, на которой проходил матч, выглядела слишком «пресной».

«Возможно, мы сможем вернуть логотипы с трофеями на паркет. Честно говоря, я не задумывался об этом, пока не увидел обсуждения в соцсетях.

Я тоже ностальгирую по некоторым вещам. Кроме того, в медиакультуре важно, чтобы при просмотре хайлайтов было сразу понятно, что это особое событие – например, благодаря логотипу трофея или другим опознавательным знакам. Так что мы изучим этот вопрос.

В случае с Кубком у нас есть возможность спланировать все заранее и разработать специальный нейтральный паркет для финального матча. А команды сами оформляют свои площадки для игр турнира. Создание новых паркетов с покраской и прочим требует значительного времени.

Было ощущение, что логотипы были слишком скользкими. Это одна из причин, по которой мы отказались от них. К тому же, изменения на площадке происходили прямо перед финалами... Возможно, это суеверия или просто мнение команд, что не стоит менять что-то в столь важный момент. В основном поэтому мы перестали наносить логотипы на паркет», – рассказал Сильвер .