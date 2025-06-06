Адам Сильвер: «Данные не подтверждают, что уменьшение числа матчей снизит риск травм»

Комиссионер НБА объяснил, почему лига не собирается сокращать число игр.

«Сейчас в матчах плей-офф у команд даже больше отдыха, чем во времена, когда мы с вами начинали следить за НБА . Раньше регулярно игрались сдвоенные матчи в выходные дни во время плей-офф.

Тем не менее, мы, конечно, внимательно изучаем этот вопрос...

На самом деле, в этих плей-офф количество травм сократилось и находится на втором самом низком уровне за последние 10 лет. Так что к финальной серии команды подходят в хорошем состоянии.

Мы постоянно мониторим ситуацию. Этот вопрос поднимается часто, но я не хочу вносить изменения просто ради изменений.

Деньги, безусловно, играют свою роль: мы ведь бизнес. Но при этом я не вижу преимуществ в сокращении количества игр. Раньше говорили, что меньше игр – меньше травм. Но нет никаких данных, которые подтверждали бы эту теорию», – заявил Сильвер .