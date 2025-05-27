Паулюс Мотеюнас: «Евролига готова к 20 командам. Пора сделать этот шаг»

Паулюс Мотеюнас заявил, что Евролига готова расшириться до 20 команд.

«Мы считаем, что мы готовы к 20 командам. Мы считаем, что у нас достаточно сильных кандидатов, чтобы расшириться до 20 команд.

Как руководство, мы действительно считаем, что пришло время сделать этот шаг. Конечно, решение будут принимать клубы, но мы уже поделились предложениями, и мы обсудим их в ближайшем будущем, и будет принято решение. Либо 18, либо 20, но мы считаем, что мы готовы к 20», – сказал исполнительный директор Евролиги.