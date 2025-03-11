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Бэм Адебайо: «Как только Эндрю Уиггинс освоится, он вернется на уровень Матча всех звезд»

Бэм Адебайо уверен, что Эндрю Уиггинс вернется на уровень Матча всех звезд.

«Чем больше он освоится, тем лучше вы увидите, насколько он действительно одарен. Наблюдая за ним сейчас, можно сказать, что он крут. Как только он действительно освоится в команде, мне кажется, он вернется на уровень Матча всех звезд», – сказал форвард «Майами».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Закари Вайнбергера в соцсети X
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