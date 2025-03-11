Сэм Хаузер установил рекорд карьеры по очкам в матче против «Юты»
Защитник вышел на игру в стартовом составе.
Хаузер провел на площадке 35 минут и набрал 33 очка (11 из 23 с игры, 9 из 19 из-за дуги) и 6 подборов.
Со стороны «Юты» самым результативным стал Джон Коллинз, набравший 28 очков (12 из 30 с игры, 2 из 11 из-за дуги) и 10 подборов.
«Селтикс» одержали верх – 114:108.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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