Сэм Хаузер установил рекорд карьеры по очкам в матче против «Юты»

Защитник вышел на игру в стартовом составе.

Хаузер провел на площадке 35 минут и набрал 33 очка (11 из 23 с игры, 9 из 19 из-за дуги) и 6 подборов.

Со стороны «Юты» самым результативным стал Джон Коллинз , набравший 28 очков (12 из 30 с игры, 2 из 11 из-за дуги) и 10 подборов.

«Селтикс» одержали верх – 114:108.