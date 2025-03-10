Айзейя Томас отказался от съемок для документального фильма про «Бостон» из-за «Последнего танца»

Легендарный игрок «Пистонс» думает, что история могла повториться.

«Я решил не участвовать в документальном фильме про «Бостон » из-за того, что сделал Джордан в «Последнем танце». Они подставили и обманули меня. Я не хочу, чтобы меня одурачили второй раз, поэтому решил не участвовать в съемках и иметь возможность высказываться о фильме. Я не собираюсь сниматься, чтобы меня опять подставили, как в «Последнем танце», – заявил Томас.

По просьбе Майкла Джордана Томас снялся в документальном сериале «Последний танец», рассказывающем о временах выступлений Джордана за «Чикаго». Псоле выхода сериала Айзейя Томас обнаружил, что в сериале он представлен только в негативном ключе.