62 очка Морэнта и Бэйна позволили «Мемфису» обыграть «Новый Орлеан»

Защитники помогли своей команде одержать верх.

Лидер «Гриззлис» записал на свой счет 32 очка (11 из 23 с игры, 3 из 9 из-за дуги, 7 из 11 с линии), 4 подбора и 6 передач за 37 минут на площадке.

Защитник Десмонд Бэйн добавил 30 очков (13 из 23 с игры, 2 из 8 из-за дуги, 2 из 2 с линии), 9 подборов, 8 передач и 2 перехвата за 38 минут в игре.

Со стороны «Нового Орлеана» выделялся форвард Трей Мерфи , набравший 27 очков (9 из 21 с игры, 2 из 9 из-за дуги, 7 из 9 с линии), 5 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота.

«Мемфис » оказался сильнее – 107:104.