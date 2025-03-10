62 очка Морэнта и Бэйна позволили «Мемфису» обыграть «Новый Орлеан»
Защитники помогли своей команде одержать верх.
Лидер «Гриззлис» записал на свой счет 32 очка (11 из 23 с игры, 3 из 9 из-за дуги, 7 из 11 с линии), 4 подбора и 6 передач за 37 минут на площадке.
Защитник Десмонд Бэйн добавил 30 очков (13 из 23 с игры, 2 из 8 из-за дуги, 2 из 2 с линии), 9 подборов, 8 передач и 2 перехвата за 38 минут в игре.
Со стороны «Нового Орлеана» выделялся форвард Трей Мерфи, набравший 27 очков (9 из 21 с игры, 2 из 9 из-за дуги, 7 из 9 с линии), 5 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота.
«Мемфис» оказался сильнее – 107:104.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости