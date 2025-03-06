Нихад Джедович продлил контракт с «Уникахой»
Нихад Джедович подписал продление контракта с «Уникахой».
Команда из Малаги объявила о сделке с 35-летним атакующим защитником в четверг.
С момента присоединения к «Уникахе» перед сезоном-2022/23 Джедович внес свой вклад в победу в Лиге чемпионов (2024), Межконтинентальном кубке ФИБА (2024), Кубке Испании (2023 и 2025) и Суперкубке Испании (2024).
На данный момент в сезоне-2024/25 опытный боснийский вингер набирал в среднем 6,3 очка и 2,0 подбора в восьми матчах Лиги чемпионов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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