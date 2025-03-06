Нихад Джедович продлил контракт с «Уникахой»

Нихад Джедович подписал продление контракта с «Уникахой».

Команда из Малаги объявила о сделке с 35-летним атакующим защитником в четверг.

С момента присоединения к «Уникахе» перед сезоном-2022/23 Джедович внес свой вклад в победу в Лиге чемпионов (2024), Межконтинентальном кубке ФИБА (2024), Кубке Испании (2023 и 2025) и Суперкубке Испании (2024).

На данный момент в сезоне-2024/25 опытный боснийский вингер набирал в среднем 6,3 очка и 2,0 подбора в восьми матчах Лиги чемпионов.