Чемпионат Франции. «Ле-Портель» обыграл «Страсбур», «Нантер» победил «Гравлин-Дюнкерк»

Сегодня прошли два матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Ле-Портель» справился со «Страсбуром », «Нантер » обыграл «Гравлин-Дюнкерк». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Шоле – 15-4, Париж – 15-4, Монако – 14-4, Виллербан – 13-6, Бурк – 13-6, Ле-Ман – 11-8, Сен-Кантен – 10-9, Нанси – 8-11, Элан Шалон – 8-11, Дижон – 8-11, Нантер – 8-12, Страсбур – 7-13, Гравлин-Дюнкерк – 7-13, Лимож – 6-12, Ле-Портель – 6-14, Стад Рошеле – 3-16. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.