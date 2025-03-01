Чемпионат Франции. «Ле-Портель» обыграл «Страсбур», «Нантер» победил «Гравлин-Дюнкерк»
Сегодня прошли два матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.
«Ле-Портель» справился со «Страсбуром», «Нантер» обыграл «Гравлин-Дюнкерк».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Шоле – 15-4, Париж – 15-4, Монако – 14-4, Виллербан – 13-6, Бурк – 13-6, Ле-Ман – 11-8, Сен-Кантен – 10-9, Нанси – 8-11, Элан Шалон – 8-11, Дижон – 8-11, Нантер – 8-12, Страсбур – 7-13, Гравлин-Дюнкерк – 7-13, Лимож – 6-12, Ле-Портель – 6-14, Стад Рошеле – 3-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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