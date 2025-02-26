«Мы тоже люди». Кайри Ирвинг беспокоится за эмоциональное состояние Луки Дончича после обмена

Кайри Ирвинг поддерживал связь с Лукой Дончичем после обмена.

«Я сомневаюсь, что он ожидал таких перемен, и думаю, что это делает его эмоции еще сильнее, еще глубже.

Отвержение, я думаю, это сильное слово, но иногда может ощущаться именно так. Скорбь — это не то слово, которое мы используем в кругах НБА , типа «Просто будь крутым, бро». Все ожидают, что ты перевернешь страницу и переживешь это. На самом деле мы тоже люди», – сказал разыгрывающий «Далласа ».