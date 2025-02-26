«Мы тоже люди». Кайри Ирвинг беспокоится за эмоциональное состояние Луки Дончича после обмена
Кайри Ирвинг поддерживал связь с Лукой Дончичем после обмена.
«Я сомневаюсь, что он ожидал таких перемен, и думаю, что это делает его эмоции еще сильнее, еще глубже.
Отвержение, я думаю, это сильное слово, но иногда может ощущаться именно так. Скорбь — это не то слово, которое мы используем в кругах НБА, типа «Просто будь крутым, бро». Все ожидают, что ты перевернешь страницу и переживешь это. На самом деле мы тоже люди», – сказал разыгрывающий «Далласа».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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