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Разыгрывающий «Перта» Брайс Коттон в 5-й раз стал MVP сезона австралийского чемпионата

Брайс Коттон продолжает погоню за рекордом.

32-летний защитник «Перта» в 5-й раз стал MVP сезона австралийской NBL. Эта награда уже доставалась ему в 2018, 2020, 2021 и 2024 годах.

Коттон набирал 28,6 очка, 3,2 подбора, 4,6 передачи и 1,2 перехвата в среднем в играх этого розыгрыша турнира. Баскетболист проводит пятый год в нынешнем клубе.

Американский разыгрывающий является вторым в истории лиги по количеству выигранных титулов MVP, уступая только Эндрю Гейзу (7), именем которого названа награда.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт NBL
Брайс Коттон
чемпионат Австралии
Перт
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