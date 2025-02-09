Главный тренер «Астаны» Глеб Плотников: «Абсолютно не справились в защите. По нападению доволен»
Глеб Плотников прокомментировал игру «Астаны».
Клуб из Казахстана проиграл «Локомотиву-Кубань» у себя дома (70:99).
«Абсолютно не справились в защите, игровой план не был выполнен. «Локомотив-Кубань» – самая бегущая команда, что они нам и продемонстрировали. По нападению доволен, несмотря на разницу в счете. Ребята неплохо двигали мяч, на что указывает 21 передача, взяли подборы – на 3 больше на их щите, 17 потерь – так же много», – поделился и.о. главного тренера «Астаны».
«Благодарю «Астану» за то, что дали нам бой. Мы позволили сопернику взять 16 подборов на нашем щите. Это, на мой взгляд, прежде всего связано с концентрацией. Будем над этим работать», – отметил ассистент главного тренера «Локо» Роман Семернинов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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