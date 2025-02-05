Джоэл Эмбиид вернулся после пропуска 15 матчей. Центровой оформил трипл-дабл и исполнил решающий бросок в игре с «Мэвз»

Джоэл Эмбиид вернулся в состав «Сиксерс» после травмы.

Центровой «Филадельфии» исполнил победный бросок за 22 секунды до завершения встречи с «Далласом » (118:116) и оформил трипл-дабл.

Эмбиид набрал 29 очков, 11 подборов и 10 передач за 36 минут.

Самый ценный игрок НБА 2023 года не играл с 4 января, пропустив 15 матчей. Его беспокоил отек колена и растяжение связок стопы.