Джоэл Эмбиид вернулся после пропуска 15 матчей. Центровой оформил трипл-дабл и исполнил решающий бросок в игре с «Мэвз»
Джоэл Эмбиид вернулся в состав «Сиксерс» после травмы.
Центровой «Филадельфии» исполнил победный бросок за 22 секунды до завершения встречи с «Далласом» (118:116) и оформил трипл-дабл.
Эмбиид набрал 29 очков, 11 подборов и 10 передач за 36 минут.
Самый ценный игрок НБА 2023 года не играл с 4 января, пропустив 15 матчей. Его беспокоил отек колена и растяжение связок стопы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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