Премьер-лига. «Надежда» в гостях обыграла «Нефтяник», «Енисей» разгромил «Спарту энд К»
Сегодня прошли два матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
«Надежда» в гостях обыграла «Нефтяник», «Енисей» на выезде разгромил «Спарту энд К».
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Нефтяник – Надежда – 49:76 (15:18, 12:22, 9:20, 13:16)
НЕФТЯНИК: Кучина (14 + 11 подборов), Мухина (10).
НАДЕЖДА: Полуянова (16), Комарова, Беверли (обе – 11).
30 января. 17:00
Спарта энд К – Енисей – 45:76 (8:22, 8:25, 15:17, 14:12)
СПАРТА: Безбородова (9), Люлина (8).
ЕНИСЕЙ: Левченко (20), Черепанова (13 + 6 перехватов), Видмер (13 + 5 перехватов).
30 января. 18:00
Положение команд: УГМК – 19-1, МБА – 14-6, Ника – 13-7, Динамо Курск – 12-7, Надежда – 12-8, Енисей – 10-10, Динамо Новосибирск – 8-11, Самара – 7-12, Спарта энд К – 7-13, Нефтяник – 4-15, Динамо Москва – 2-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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