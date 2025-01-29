Айзейя Томас набрал 40 очков в дебютном для себя матче сезона G-лиги
Айзейя Томас дебютировал в сезоне-24/25.
Защитник «Солт-Лейк Старс» набрал 40 очков и 8 передач в проигранном матче Лиги развития с «Вэлли Санз» (115:122).
Двукратный участник Матча всех звезд НБА реализовал 13 из 28 с игры.
Томас все еще надеется вернуться в НБА, где последний раз выступал под занавес минувшего сезона в составе «Финикса».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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