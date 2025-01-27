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В «Челбаскете» и «Славянке-ЧКПЗ» двухмесячные задержки зарплаты (Матч ТВ)

У челябинских клубов возникли проблемы с зарплатами игроков.

По информации «Матч ТВ», в мужском клубе «Челбаскет» и женской команде «Славянка‑ЧКПЗ» игроки на протяжении двух месяцев не получают зарплату.

«Есть задержки по выплате зарплат, а так как в них еще включены деньги на аренду квартир, то приходится занимать у друзей и знакомых. Представители клуба переносят выплаты и аргументируют это непоступлением средств на счет. Обещали выплатить на текущей неделе.

Очень верим в это и хотим продолжить играть в этой прекрасной организации. Трудности бывают у всех, но хотелось бы скорейшего разрешения проблем», – сказал игрок одной из команд на условиях анонимности.

Баскетболисты обращаются к руководству клуба с вопросами о выплате долга, но не получают конкретного ответа.

На вопрос «Матч ТВ» о долгах генеральный директор АНО ПБК «Челбаскет» Ольга Алейникова ответила: «Нет, это неправда».

«Челбаскет» выступает в Суперлиге, после 19‑ти туров нынешнего сезона команда занимает седьмое место в турнирной таблице. «Славянка‑ЧКПЗ» выступает в Высшей лиге, где занимает третье место.

Обновление:

Клуб распространил комментарии к приведенной информации:

«Планируем опровергать сначала на Матч-ТВ, но информация в статье не соответствует действительности. Распространяется заведомо ложная информация, без доказательств».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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