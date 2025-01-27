Владелец «Филадельфии» о сезоне-24/25: «Дайте нам несколько недель, чтобы определиться с направлением»

Владелец «Сиксерс» Джош Харрис оценил шансы на спасение сезона командой.

«Сиксерс» занимают 11-е место на Востоке с результатом 17-27.

«Мы всегда нацелены на построение элитных команд. Мы начали этот сезон с двумя потенциальными членами Зала славы и одним участником Матча всех звезд. У нас были большие ожидания. Но трудно спорить с тем, что сезон складывается неудачно. Наше текущее положение не устраивает никого. Мы недовольны.

Я посещаю множество матчей. Мы хотим побеждать и иметь команду, которая претендует на победу, как у нас это было в последние пять лет. Травмы нам сильно помешали. Элитная команда, которая у нас есть в потенциале, провела вместе не более семи матчей. Мы взяли шесть из семи. Мы все сделали правильно.

Какие у нас цели на вторую половину сезона? Следующие несколько недель важны, посмотрим, что произойдет. Мы посмотрим, как все сложится, и примем взвешенное решение. Мы разберемся по ситуации. У нас отличный офис. Ник Нерс приводил свою команду к титулу чемпиона НБА. Дэрил Мори и Элтон Бренд хороши в том, что они делают. К сожалению, в этом году у нас проблемы. Мы честны и откровенны. Дайте нам несколько недель, чтобы ответить на этот вопрос. Мы отреагируем», – заявил глава «Филадельфии».