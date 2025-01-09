Президент «Уралмаша» – о причинах расставания с Джонни О’Брайантом: «У него лишний вес, и он не так сильно хотел тренироваться»
Виктор Ганиенко рассказал о причинах расставания с Джонни О’Брайантом.
«Дело в том, что у Джонни лишний вес. Это первое. Во‑вторых, он не так сильно хотел тренироваться, в‑третьих, мы брали его как центрового, а он хочет играть четвертого номера: у кольца играть не хочет.
Джонни продолжит карьеру в Корее. Я ему сказал так: «Джонни, поиграешь в Корее, и если захочешь к нам вернуться, то давай приезжай к нам в августе. Мы тебя ждем. Поработаем, если всё получится, хороший контракт подпишем».
Мы расстались нормально. Он хороший парень. У него свой бизнес, он доволен жизнью, но его подход к баскетболу уже не такой серьезный, как был в молодости. А нам нужно биться, — сказал президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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