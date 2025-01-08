Баскетболистка американской школьной команды оформила квинтупл-дабл
Американская баскетболистка выдала уникальную статистику.
Кира Рейнольдс из Саут Бенд Вашингтон оформила квинтупл-дабл: 14 очков, 18 подборов, 12 передач, 11 перехватов и 10 блок-шотов.
Ее команда одержала 15-ю победу в сезоне.
Рейнольдс – первый игрок в истории Индианы с квинтупл-даблом. В NCAA она будет представлять университет Пердью.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SC Next
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