Баскетболистка американской школьной команды оформила квинтупл-дабл

Американская баскетболистка выдала уникальную статистику.

Кира Рейнольдс из Саут Бенд Вашингтон оформила квинтупл-дабл: 14 очков, 18 подборов, 12 передач, 11 перехватов и 10 блок-шотов.

Ее команда одержала 15-ю победу в сезоне.

Рейнольдс – первый игрок в истории Индианы с квинтупл-даблом. В NCAA она будет представлять университет Пердью.