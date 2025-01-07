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Еврокубок. «Ульм» сыграет с «Гран-Канарией», «Валенсия» – с «Тюрк Телекомом» и другие матчи

Сегодня состоятся четыре матча регулярного чемпионата Еврокубка.

«Ульм» сыграет с «Гран-Канарией», «Валенсия» встретится с «Тюрк Телекомом».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 11-2, Гран-Канария Испания – 9-4, Ульм Германия – 9-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 8-5, Бешикташ Турция – 7-6, Вулвз Литва – 7-6, Будучность Черногория – 6-7, Тренто Италия – 4-9, Ховентуд Испания – 4-9, Сопот Польша – 0-13.

Группа B

Положение команд: Валенсия Испания – 11-2, Хапоэль Иерусалим Израиль – 8-5, Тюрк Телеком Турция – 8-5, Цедевита-Олимпия Словения – 7-5, Венеция Италия – 7-6, Клуж Румыния – 7-6, Бурк Франция – 6-7, Литкабелис Литва – 4-8, Гамбург Германия – 3-10, Арис Греция – 3-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoЕврокубок
logoУльм
logoВаленсия
logoТренто
logoТюрк Телеком
logoБурк
logoЛиткабелис
результаты
logoГран-Канария
logoХапоэль Тель-Авив
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