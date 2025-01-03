Матч Еврокубка «Литкабелис» – «Цедевита-Олимпия» перенесен на 16 января

Евролига объявила о дате перенесенного матча.

Игра «Литкабелис» – «Цедевита-Олимпия » 2 января в рамках Еврокубка была отложена из-за погодных условий, помешавших словенцам вовремя добраться до Паневежиса.

Лига объявила, что матч 13 раунда турнира пройдет 16 января.

«Литкабелис» занимает 8-е место в группе B с результатом 4-8. «Цедевита-Олимпия» идет 4-й с показателями 7-5.