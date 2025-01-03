Матч Еврокубка «Литкабелис» – «Цедевита-Олимпия» перенесен на 16 января
Евролига объявила о дате перенесенного матча.
Игра «Литкабелис» – «Цедевита-Олимпия» 2 января в рамках Еврокубка была отложена из-за погодных условий, помешавших словенцам вовремя добраться до Паневежиса.
Лига объявила, что матч 13 раунда турнира пройдет 16 января.
«Литкабелис» занимает 8-е место в группе B с результатом 4-8. «Цедевита-Олимпия» идет 4-й с показателями 7-5.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Еврокубка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем