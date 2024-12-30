Тре Мэнн пропустит еще две недели, реабилитация идет по графику

Тре Мэнн продолжает восстановление после травмы позвоночника.

Защитник «Шарлотт » выбыл в конце ноября из-за воспаления межпозвоночного диска.

Две недели назад Мэнн приступил к тренировкам и прошел плановое обследование. Баскетболист увеличил интенсивность занятий и идет по графику восстановления. Следующий осмотр состоится через 2 недели.

23-летний защитник набирал 14,1 очка при 40% реализации из-за дуги в 13 матчах этого сезона.