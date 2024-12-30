Тре Мэнн пропустит еще две недели, реабилитация идет по графику
Тре Мэнн продолжает восстановление после травмы позвоночника.
Защитник «Шарлотт» выбыл в конце ноября из-за воспаления межпозвоночного диска.
Две недели назад Мэнн приступил к тренировкам и прошел плановое обследование. Баскетболист увеличил интенсивность занятий и идет по графику восстановления. Следующий осмотр состоится через 2 недели.
23-летний защитник набирал 14,1 очка при 40% реализации из-за дуги в 13 матчах этого сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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