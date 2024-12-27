73% игроков НБА уже не имеют или близки к отсутствию возможности претендовать на индивидуальные награды сезона из-за необходимого количества матчей

НБА фиксирует большое количество травм и пропусков матчей.

К данному моменту 73% игроков чемпионата потеряли или находятся на пути к потере возможности претендовать на индивидуальные награды сезона в связи с недостаточным количеством сыгранных матчей.

НБА ввела правило 65 игр, чтобы бороться с невынужденным контролем игрового времени баскетболистов.