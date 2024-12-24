«Он понятия не имел, кто такой Доктор Джей». Брендан Хэйвуд рассказал забавную историю о Кваме Брауне

Брендан Хэйвуд рассказал, как Кваме Браун не знал, кто такой Джулиус Ирвинг.

«Я не буду называть имя этого парня, потому что он взбесится в интернете. Мы в Филадельфии. В моей команде был парень, он был физически одаренный, но не очень хорошо ловил мяч. И вы знаете, есть такие парни, которые совсем не смотрят баскетбол.

И вот он выходит, идет к автобусу и говорит: «Слушай, этот клубный доктор в «Филадельфии» сказал, что хочет поработать со мной и научить ловить мяч». Я спрашиваю Попая Джонса: «Зачем доктору «Филадельфии» разговаривать с одним из наших новичков?»

Затем мы с Попаем выходим, смотрим направо и оказывается, что доктор, о котором он говорил, это Доктор Джей. Он понятия не имел, кто такой Доктор Джей. Джулиус Ирвинг? Какой Джулиус Ирвинг ? Он понятия не имел!» – рассказал бывший игрок «Вашингтона».

Хэйвуд не назвал имя Кваме Брауна , но сказал, что инцидент произошел во время его дебютного сезона. В том сезоне в составе «Вашингтона » было всего четыре новичка: Хэйвуд , Браун, Этан Томас и Бобби Симмонс. Как отмечает Basketball Network, Браун был физически одаренным, но его регулярно критиковали за неумение ловить мяч.