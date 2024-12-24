«Он понятия не имел, кто такой Доктор Джей». Брендан Хэйвуд рассказал забавную историю о Кваме Брауне
«Я не буду называть имя этого парня, потому что он взбесится в интернете. Мы в Филадельфии. В моей команде был парень, он был физически одаренный, но не очень хорошо ловил мяч. И вы знаете, есть такие парни, которые совсем не смотрят баскетбол.
И вот он выходит, идет к автобусу и говорит: «Слушай, этот клубный доктор в «Филадельфии» сказал, что хочет поработать со мной и научить ловить мяч». Я спрашиваю Попая Джонса: «Зачем доктору «Филадельфии» разговаривать с одним из наших новичков?»
Затем мы с Попаем выходим, смотрим направо и оказывается, что доктор, о котором он говорил, это Доктор Джей. Он понятия не имел, кто такой Доктор Джей. Джулиус Ирвинг? Какой Джулиус Ирвинг? Он понятия не имел!» – рассказал бывший игрок «Вашингтона».
Хэйвуд не назвал имя Кваме Брауна, но сказал, что инцидент произошел во время его дебютного сезона. В том сезоне в составе «Вашингтона» было всего четыре новичка: Хэйвуд, Браун, Этан Томас и Бобби Симмонс. Как отмечает Basketball Network, Браун был физически одаренным, но его регулярно критиковали за неумение ловить мяч.
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