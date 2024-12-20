Болельщики «Жальгириса» поздравили Арвидаса Сабониса с днем рождения перед матчем Евролиги
Болельщики «Жальгириса» проскандировали фамилию Арвидаса Сабониса.
Зрители домашнего матча Евролиги против «Виллербана» отметили прошедший вчера день рождения легендарного баскетболиста. Сабонису исполнилось 60 лет.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News в сети X
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