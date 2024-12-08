«Скоро». Эмони Бэйтс опубликовал фотографии с тренировки

Эмони Бэйтс намекнул на скорое возвращение в строй.

Форвард «Кливленда » опубликовал в соцсети фотографии с тренировки, намекая на скорое возвращение в строй.

«Скоро», – написал игрок.

В октябре Бэйтс сообщил, что перенес операцию по поводу разрыва мениска. Объявление было сделано за две недели до открытия сезона.