Ксавьер Мун: «У нас 100% состав, который способен выиграть чемпионат»

Ксавьер Мун уверен, что «Зенит» способен выиграть чемпионат Лиги ВТБ.

«У нас 100% состав, который способен выиграть чемпионат.

Это была важная игра, которую мы очень ждали. Это был прекрасный баскетбол, невероятная атмосфера матча, очень сильный соперник. Рад, что мы смогли взять реванш за поражение в Москве в октябре», – сказал защитник «Зенита».

«Зенит » в субботу обыграл московский ЦСКА в Санкт-Петербурге со счетом 82:78.