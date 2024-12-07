Ксавьер Мун: «У нас 100% состав, который способен выиграть чемпионат»
Ксавьер Мун уверен, что «Зенит» способен выиграть чемпионат Лиги ВТБ.
«У нас 100% состав, который способен выиграть чемпионат.
Это была важная игра, которую мы очень ждали. Это был прекрасный баскетбол, невероятная атмосфера матча, очень сильный соперник. Рад, что мы смогли взять реванш за поражение в Москве в октябре», – сказал защитник «Зенита».
«Зенит» в субботу обыграл московский ЦСКА в Санкт-Петербурге со счетом 82:78.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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