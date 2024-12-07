Дэмиан Лиллард не считает, что слабо играет в обороне: «Просто расхожее мнение, которое не соответствует действительности»

Дэмиан Лиллард отреагировал на мнение о том, что слабо играет в обороне.

Журналист во время пресс-конференции заявил, что игрок «Милуоки » лидирует среди стартовых первых номеров на Востоке по касаниям мяча во время передач команды-соперника.

«Я могу быть доволен собой в последние пару лет карьеры. На старте выступления в НБА , как и у большинства молодых ребят, особенно нацеленных на атаку, происходит обучение игре в обороне. Не только с точки зрения физики, но когда вы не знаете нужных слов, не очень хорошо знаете людей, сложно быть хорошим защитником в НБА. И по мере того, как я провожу все больше сезонов, у людей просто складывается такое расхожее мнение обо мне, которое не соответствует действительности. Все-таки никто не приходит и не уничтожает меня в защите раз за разом.

Я не выключаюсь из игры, я способен побороться. Иногда защищаюсь против человека с мячом, иногда страхую. Всегда стараюсь что-то делать»,- заявил Лиллард .