Брэндон Дженнингс: «Яннис Адетокумбо – величайший игрок в истории «Милуоки»

Брэндон Дженнингс назвал Янниса Адетокумбо лучшим игроком в истории «Бакс».

«Яннис сделал свою работу. Он принес «Милуоки » первый чемпионский перстень за 50 лет. У «Милуоки» не было перстня 50 лет, так что, на мой взгляд, он сделал свою работу.

Он величайший игрок «Милуоки» за всю историю клуба. С большим отрывом. Он принес этому городу перстень. Там была засуха. Никто не хотел туда ехать», — сказал бывший игрок «Бакс».