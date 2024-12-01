Брэндон Дженнингс: «Яннис Адетокумбо – величайший игрок в истории «Милуоки»
Брэндон Дженнингс назвал Янниса Адетокумбо лучшим игроком в истории «Бакс».
«Яннис сделал свою работу. Он принес «Милуоки» первый чемпионский перстень за 50 лет. У «Милуоки» не было перстня 50 лет, так что, на мой взгляд, он сделал свою работу.
Он величайший игрок «Милуоки» за всю историю клуба. С большим отрывом. Он принес этому городу перстень. Там была засуха. Никто не хотел туда ехать», — сказал бывший игрок «Бакс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал All The Smoke
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