Чендлер Парсонс: «Ламело претендует на Матч звезд, хотя «Шарлотт» редко побеждает. Вы просто не можете его игнорировать»
По мнению экс-форварда, лидер «Шарлотт» в нынешнем сезоне вышел на новый уровень игры.
«Фанаты «Хорнетс» недавно набрасывались на меня. Я тогда сказал, что хочу, чтобы Ламело делал это на более крупной сцене. Я хочу увидеть, как он делает все это в серьезной команде. Я хочу увидеть его на большом рынке. Я вижу эти слухи о нем, «Клипперс» хотят видеть его у себя. Это меня радует, потому что я хочу видеть больше всех этих ярких моментов.
Парень умеет играть. У парня есть талант. В этом году он обратил на себя внимание людей. Он всегда был на слуху из-за семьи, отца и всего остального. Теперь он настоящая звезда. Он претендует на Матч всех звезд, хотя команда редко побеждает, его показатели... вы не можете его игнорировать», – сказал бывший игрок НБА, а ныне эксперт.
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