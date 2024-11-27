Чендлер Парсонс: «Ламело претендует на Матч звезд, хотя «Шарлотт» редко побеждает. Вы просто не можете его игнорировать»

Чендлер Парсонс снова заявил, что Ламело Боллу нужно перейти в сильную команду.

По мнению экс-форварда, лидер «Шарлотт » в нынешнем сезоне вышел на новый уровень игры.

«Фанаты «Хорнетс» недавно набрасывались на меня. Я тогда сказал , что хочу, чтобы Ламело делал это на более крупной сцене. Я хочу увидеть, как он делает все это в серьезной команде. Я хочу увидеть его на большом рынке. Я вижу эти слухи о нем, «Клипперс» хотят видеть его у себя. Это меня радует, потому что я хочу видеть больше всех этих ярких моментов.

Парень умеет играть. У парня есть талант. В этом году он обратил на себя внимание людей. Он всегда был на слуху из-за семьи, отца и всего остального. Теперь он настоящая звезда. Он претендует на Матч всех звезд, хотя команда редко побеждает, его показатели... вы не можете его игнорировать», – сказал бывший игрок НБА , а ныне эксперт.