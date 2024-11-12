Чендлер Парсонс: «Обычный человек не знает, кто такой Ламело Болл, потому что «Хорнетс» всегда были плохой командой»
Чендлер Парсонс считает, что Ламело Боллу нужно перейти в «Клипперс».
«Если поместить Ламело Болла в «Клипперс», если поместить его в команду большого рынка, он станет совершенно другим игроком просто благодаря тому, сколько времени на телевидении он получит.
Обычный человек не знает, кто такой Ламело Болл, потому что «Хорнетс» всегда были плохой командой. Он должен играть в хорошей команде. Он будет набирать большие показатели в «Хорнетс», но это никого не впечатляет», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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