Чендлер Парсонс: «Обычный человек не знает, кто такой Ламело Болл, потому что «Хорнетс» всегда были плохой командой»

Чендлер Парсонс считает, что Ламело Боллу нужно перейти в «Клипперс».

«Если поместить Ламело Болла в «Клипперс », если поместить его в команду большого рынка, он станет совершенно другим игроком просто благодаря тому, сколько времени на телевидении он получит.

Обычный человек не знает, кто такой Ламело Болл , потому что «Хорнетс» всегда были плохой командой. Он должен играть в хорошей команде. Он будет набирать большие показатели в «Хорнетс», но это никого не впечатляет», – сказал бывший игрок НБА .