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Чарльз Ли о решении посадить Ламело Болла в концовке: «У Тре Мэнна немного лучше шел бросок, он был немного полезнее»

Чарльз Ли объяснил решение посадить Ламело Болла в концовке матча с «Нетс».

«Ламело потрясающе играл. Он сделал много полезного, создавал моменты в нападении, защищался. Но я подумал, что у Тре Мэнна сегодня немного лучше идет бросок, и он немного полезнее на обеих сторонах площадки.

Это не означает, что мы преуменьшаем значение Ламело. Он отлично поработал. Каждый матч немного отличается, и нужно смириться с тем, что мы будем заигрывать того, у кого лучше идет игра», – сказал главный тренер «Шарлотт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Вито Корлеоне в соцсети X
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Чарльз Ли
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