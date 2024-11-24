«Миннесота» не заинтересована в обмене Донте Дивинченцо
«Миннесота» не планирует обменивать защитника Донте Дивинченцо.
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
«В пятницу я видел в твиттере всевозможные разговоры о предполагаемом статусе Донте Дивинченцо из «Миннесоты» как объекта обмена для команд-претендентов на чемпионство. Это противоречит всему, что я слышал о «Вулвз», которые хотели Дивинченцо больше года, прежде чем они его приобрели, и не заинтересованы в том, чтобы отвечать на запросы о нем», – пишет Стейн.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости