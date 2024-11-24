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«Миннесота» не заинтересована в обмене Донте Дивинченцо

«Миннесота» не планирует обменивать защитника Донте Дивинченцо.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«В пятницу я видел в твиттере всевозможные разговоры о предполагаемом статусе Донте Дивинченцо из «Миннесоты» как объекта обмена для команд-претендентов на чемпионство. Это противоречит всему, что я слышал о «Вулвз», которые хотели Дивинченцо больше года, прежде чем они его приобрели, и не заинтересованы в том, чтобы отвечать на запросы о нем», – пишет Стейн.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
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