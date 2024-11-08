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Энтони Эдвардс: «Если бы «Миннесота» с самого начала включалась в защите, мы были бы лучшей командой НБА»

Энтони Эдвардс оценил игру в защите в исполнении «Миннесоты».

«Ужасно, мы ужасны. Мы ужасны до тех пор, пока не начинаются проблемы. Когда проигрываем, тогда уже включаемся. Если бы «Миннесота» с самого начала включалась в чертовой защите, мы были бы лучшей командой НБА.

У нас есть кому играть в защите. Я, Макдэниэлс, Руди, Донте, Никил, Джулиус. Просто мы не сразу включаемся. Даже не знаю, почему – усталые мы или нам нужен разогрев.

Этому нет оправданий. Меня это тоже касается. Надо начинать со старта», – считает лидер «Вулвз».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйна Мура
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