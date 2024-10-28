ЦСКА потребовался супер-перформанс Аврамовича, чтобы прервать серию «Локо» и Ведищева

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Первый месяц сезона 2024/25 в Единой Лиге позади, и уже можно делать промежуточные выводы об игроках, командах и чемпионате в целом.

К примеру, уровень клубов стал как будто еще ровнее. Сейчас между 11-м и 6-м местами – всего 1 победа, «Нижний» достаточно уверенно вклинился в распределение мест в верхней части таблицы, а статуса «непобедимый» нет ни у кого. Единственным клубом, шедшим без поражений, долгое время оставался «Локомотив-Кубань», но и он уже оступился – хотя мог сотворить чудо в Москве.

«Мы уверенно контролировали ход игры»

ЦСКА победил с минимальным преимуществом – 92:91 – и не без нервов: кубанцы атаковали на победу за 1,7 секунды до сирены, но из-за отсутствия тайм-аута вводили мяч из-за боковой со своей половины и банально не успели соорудить грамотный бросок. Впрочем, можно было уйти хотя бы в овертайм – если бы парой атак ранее Би Джей Джонсон не совершил опрометчивую неподготовленную атаку с периметра…

– Ситуация, в которой оказался Джонсон, требовала другого продолжения – он должен был сделать фейк и пойти внутрь. Но Би Джей решил бросить. Это был его выбор, который, наверное, стал ключевым – признал тренер Ведищев неминуемую истину.

В общем, в своей первой неудаче в сезоне гости виноваты сами, и тут уже тренерский штаб с игроками будет разбираться в раздевалке. Более интересна фраза главного тренера ЦСКА Андреаса Пистиолиса на пресс-конференции:

– Считаю, что разница в одно очко не отражает реальной картины. Мы контролировали игру.

Превосходство армейцев в самом деле читалось, хоть и не отображено ни в итоговом счете, ни в статистике в целом. Было ощущение, что москвичи еще могут чуть прибавить, а вот «Локо» как будто бы в данный конкретный день играют на пределе. Нельзя сказать, что краснодарцы чрезмерно уверовали в свои силы, скорее, по качеству и организации они были на пол-шага позади.

Откровенно говоря, и до концовки дело не должно было доходить: ЦСКА имел «+8» за 56 секунд до сирены, что, словами греческого тренера, «отражает реальную картину».

И все же эта цитата Пистиолиса выбивается. Есть в ней что-то такое итудисовское – из тех времен, когда поражения армейцев хотели выставить не как заслугу соперника, а как стечение обстоятельств. С одной стороны, проявление такого «менталитета победителя» – вполне нормальное явление как для ЦСКА, так и для греческих тренеров. Но при этом, прозвучало это не совсем убедительно и уважительно к оппоненту, который вообще-то и наказать мог за расслабленность на последней минуте.

Аврамович провел лучший матч в Лиге

«Локо» здорово начал встречу, а тот факт, что 19-летний Всеволод Ищенко набрал 6 из первых 8 очков команды, радует всех, кто переживает за российский баскетбол. Но постепенно ЦСКА вернул себе контроль над происходящим на паркете, и во многом этому способствовал выход со скамейки Алексы Аврамовича.

Серб в очередной раз показал, что является лидером по своей натуре и одним из сильнейших (если не сильнейшим) игроком Лиги в целом на обеих сторонах площадки. В матче против «Локо» он выдал мощный перформанс: 30 очков при 8 из 13 с поля, 6 ассистов и всего 1 потерю. Помимо прочего, Алекса был крайне агрессивен с мячом, что позволило ему 12 раз выйти на линию (и реализовать 11 штрафных).

И вот вам одно из главных отличий нынешнего ЦСКА от прошлогоднего. Сможете четко сказать, кто был лидером армейцев в сезоне 2023/24? Тримбл? Уэйр? Может, Мбай? Глядя матчи московской команды по ходу чемпионата, появилось стойкое ощущение: Алекса выглядит как игрок, который может в одиночку решить исход противостояния, чего нельзя сказать ни об одном из предыдущих лидеров нападения армейцев. Иными словами, Аврамович – тот самый дифференс мэйкер, без которого раньше представить ЦСКА (да и вообще клуб-претендент) было невозможно.

Кстати, конкретно в этом матче можно было увидеть красивейшую дуэль Аврамовича с Патриком Миллером. Оба показали хороший процент (у Миллера – 10 из 16) и высокую эффективность, оба были достаточно агрессивны, оба не боялись брать на себя игру, когда у команды не шло. Оба по итогу набрали по 30 очков, но победителем этой заочной перестрелки должен был стать кто-то один.

«Локо» проиграл – и это хорошо?

Длинные победные серии, тренерские рекорды (Ведищеву не хватило 1 победы, чтобы повторить достижение Багатскиса – 10 подряд успешных игр на старте сезона) – это все хорошо с точки зрения болельщика и положения в турнирной таблице. Но для только-только перестроившейся команды, в которой половину ростера составляют молодые россияне, неудачи также должны являться частью пути.

И чем раньше команда оступится и совершит ошибки, тем быстрее и качественнее она сможет внести изменения в свою игру и подготовиться к плей-офф. То, что «Локо» попадет в Топ-8 и получит преимущество своей площадки как минимум в первом раунде, не вызывает больших сомнений. А вот насколько тренерский штаб во главе с Андреем Ведищевым будет готов к длинным сложным сериям, зависит как раз во многом от «регулярки».

Новый главный тренер уже показал, что понимает игру и может управлять профессиональной командой достаточно качественно. И все же если «Локо» нацелен не просто пошуметь в сезоне, но и добиться конкретной цели (читай – первого чемпионства), нужно научиться не просто проигрывать, но и правильно реагировать на поражения. Играть топ-клубам в Единой Лиге стало в разы сложнее, и есть ощущение, что поражение от ЦСКА будет не последним в сезоне.

Впрочем, также есть ощущение, что у этого «Локо» может получиться.

ЦСКА – Локомотив-Кубань 92:91 (16:22, 24:20, 21:19, 31:30)

Дата проведения

27 октября, 13.00, «Мегаспорт»

ЦСКА: Тримбл (14), Жан-Шарль (10), Курбанов (6) , Мбайе (4), Уэйр (0) – старт ; Аврамович (30 + 6 передач), Джекири (14), Астапкович (9) , Ухов (3 + 7 подборов) , Антонов (2) .

Локомотив-Кубань: Миллер (30), Джонсон (7), Ищенко (6) , Мартюк (4) , Квитковских (0) – старт ; Темиров (14) , Уэйли (12 + 7 подборов), Кливленд (9), Елантовцев (9) , Ведищев (0) , Емченко (0) .