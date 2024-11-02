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«Голден Стэйт» может попытаться выменять Джимми Батлера

Джимми Батлер может стать игроком «Голден Стэйт».

Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер является потенциальной целью «Уорриорз», сообщает журналист The Athletic Сэм Эмик.

По мнению руководителей лиги, «Голден Стэйт» более чем когда-либо готов включить Джонатана Кумингу в обмен, чтобы заполучить звезду.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
возможные переходы
logoГолден Стэйт
logoМайами
logoНБА
logoДжимми Батлер
logoДжонатан Куминга
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