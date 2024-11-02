«Голден Стэйт» может попытаться выменять Джимми Батлера

Джимми Батлер может стать игроком «Голден Стэйт».

Звездный форвард «Майами » Джимми Батлер является потенциальной целью «Уорриорз», сообщает журналист The Athletic Сэм Эмик.

По мнению руководителей лиги, «Голден Стэйт » более чем когда-либо готов включить Джонатана Кумингу в обмен, чтобы заполучить звезду.